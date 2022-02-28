Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну

Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну

Співачка розповіла, що останні чотири роки жила в Росії та працювала в Україні, Росії та у всьому світі.

"Я не можу себе зібрати і не знаю, що робити. Я хочу сказати, що зараз у моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, вони змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними поряд маленькі діти. Намагаються втекти під кулями, під ракетами… У мене в Києві моя сім'я, мій тато, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі… І вони всі ховаються в гаражах, по підвалах, у метро, бо вивезти їх ми поки що не можемо, це небезпечно", — сказала Світлана.

У своїй промові артистка додала, що "Ми всі маленькі люди і нічого не можемо. Але є люди, які вершять долі і можуть зробити так, щоб все це пекло закінчилося. Я вас дуже прошу, ті, хто може зупинити цей жах, це глобальна катастрофа для всього світу і до чого ми прийдемо, незрозуміло", — заявила співачка.

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