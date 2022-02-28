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За п'ять днів війни Росія випустила близько 180 ракет "Іскандер"

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Багато запусків здійснили з території Білорусі.

Від початку вторгнення на територію України, 24 лютого, Росія застосувала близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Лише за минулу добу, 27 лютого, російські окупанти нанесли шість ракетних ударів (до 30 ракет) та чотири авіаційні удари. Зазначається, що усі авіаудари були переважно з повітряного простору Республіки Білорусь. 

У Генштабі зауважують, що повітряно-космічні сили ЗС Росії перебувають на чергуванні у повітряному просторі Білорусі. Аеродромну мережу саме цієї країни використовує Росія для перевезення особового складу та вантажів.
 
"Існує висока ймовірність застосування збройних сил Республіки Білорусь", повідомили у ЗСУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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