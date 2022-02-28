За п'ять днів війни Росія випустила близько 180 ракет "Іскандер"

За п'ять днів війни Росія випустила близько 180 ракет "Іскандер"

Багато запусків здійснили з території Білорусі.

Від початку вторгнення на територію України, 24 лютого, Росія застосувала близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Лише за минулу добу, 27 лютого, російські окупанти нанесли шість ракетних ударів (до 30 ракет) та чотири авіаційні удари. Зазначається, що усі авіаудари були переважно з повітряного простору Республіки Білорусь.

У Генштабі зауважують, що повітряно-космічні сили ЗС Росії перебувають на чергуванні у повітряному просторі Білорусі. Аеродромну мережу саме цієї країни використовує Росія для перевезення особового складу та вантажів.



"Існує висока ймовірність застосування збройних сил Республіки Білорусь", повідомили у ЗСУ.