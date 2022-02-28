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Польща підтримує синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E

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Польща висловила повну підтримку України.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва повністю підтримує Україну щодо якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з європейським ринком – ENTSO-E.

28 лютого відбулась онлайн-зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з міністеркою клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Польща має намір проводити роботу з європейськими партнерами для всебічної підтримки України у цьому питанні. Польща вже постачає енергоресурси до України і готова продовжити постачання вугілля та пального у необхідних кількостях. Міністри домовились про подальшу координацію дій", - йдеться у повідомленні.

Герман Галущенко повідомив, що енергосистема України працює стабільно в ізольованому режимі в умовах російської агресії проти України.

Українські АЕС також в безпечному режимі роботи.

Нагадаємо, українські збройні сили відбили Київську ГЕС у російських окупантів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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