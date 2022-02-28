Польща підтримує синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E

Польща висловила повну підтримку України.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва повністю підтримує Україну щодо якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з європейським ринком – ENTSO-E.

28 лютого відбулась онлайн-зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з міністеркою клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Польща має намір проводити роботу з європейськими партнерами для всебічної підтримки України у цьому питанні. Польща вже постачає енергоресурси до України і готова продовжити постачання вугілля та пального у необхідних кількостях. Міністри домовились про подальшу координацію дій", - йдеться у повідомленні.

Герман Галущенко повідомив, що енергосистема України працює стабільно в ізольованому режимі в умовах російської агресії проти України.

Українські АЕС також в безпечному режимі роботи.

Нагадаємо, українські збройні сили відбили Київську ГЕС у російських окупантів.

Читайте також: