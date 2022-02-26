Українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії

Українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії

Енергосистема України успішно пройшла ізольований режим.

Міністерство енергетики України підписало наказ про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів.

Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого минула успішно і підтвердила спроможність працювати в ізольованому режимі.

"Я планую звернутись до міністрів енергетики європейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської", - заявив Галущенко.

Випробування якраз припали на час вторгнення Росії в Україну, однак енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту в різних режимах роботи.

Тепер рішення за європейськими країнами.

"І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури", - заявив міністр.

Робота в ізольованому режимі — випробування, які проводяться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Нагадаємо, українська енергосистема три дні працювала в ізольованому режимі, окремо від енергосистем Росії та Білорусі.

Міністр також зазначив, що сьогодні у роботі 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону.

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