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Українські захисники розбили колону росіян під Сєвєродонецьком – ОДА

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За словами очільника ОДА, побита техніка і багато ворожих трупів.

Українські військові під Сєвєродонецьком розбили колону ворожої техніки і змусили відступити окупантів на багато кілометрів від міста.

Про це розповів голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай.

Побита техніка і багато ворожих трупів. Також під Рубіжним українці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

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