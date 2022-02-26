Українські захисники розбили колону росіян під Сєвєродонецьком – ОДА

За словами очільника ОДА, побита техніка і багато ворожих трупів.

Українські військові під Сєвєродонецьком розбили колону ворожої техніки і змусили відступити окупантів на багато кілометрів від міста.

Про це розповів голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай.

Побита техніка і багато ворожих трупів. Також під Рубіжним українці відбили захід до міста ворожої ДРГ.