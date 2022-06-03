100 днів війни: генерали та військові експерти про підсумки і вирішальну битву

Понад три місяці і рівно 100 днів триває повномасштабна війна Росії проти України.

Зараз на дворі вже літо, а для всіх українців триває лютий. Здається, що від дати повномасштабного вторгнення минуло не так багато часу. Проте для всіх нас це ціла вічність.

Ми і далі продовжуємо жити у постійному страху бомбардувань, проте вже призвичаїлися до сирен, що сповіщають про наближення біди. У кожного з нас війна забрала близьких людей, а для когось обернулася справжнім лихом. Ми ніколи не думали, що у 21 ст. побачимо кривавий геноцид на Київщині та Чернігівщині, а Маріуполь буде просто стертий з лиця землі.

Всі ми кожного ранку прокидаємося з одним і тим же запитанням: коли закінчиться війна? У НАТО впевнені, що це станеться за столом переговорів. Проте "Мінськ-3" Україні не потрібен. Водночас в Альянсі вважають, що все переросло у війну на виснаження. Тобто, хто кого.

Захід повторює: Путіну не вдалося досягти своїх початкових цілей. Так, Москва не захопила Київ. Після поразки на північному напрямку російська армія з ганьбою була відкинута за кордон. Проте ніхто не поверне нам втрачені у Бучі та інших містах і містечках життя.

Захід знає, як швидко перерізати цій російській гідрі голову. Це ще більші економічні санкції плюс потужна зброя. Але США і деякі країни-члени ЄС дуже довго думають, чи давати нам наприклад дальнобійну артилерію, поки з Москви погрожують бити по центрах ухвалень рішень. І не в Україні, а в Америці.

Українці впевнені у своїй перемозі. І ми хочемо бачити, що в ній так само впевнені і на Заході.

ТСН.ua зібрав думки американських та українських генералів та військових експертів, попросивши їх підсумувати 100 днів широкомасштабної війни та окреслити основні перспективи на майбутнє.

Кевін Раян, бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді

Деякі західні офіційні особи прогнозують, що війна в Україні буде "точитися" місяцями аж до наступного року. Але я вважаю, що нездатність Росії повністю мобілізуватися і, як наслідок, нездатність поповнити втрати людей і техніки, звужують її цілі та підривають час "спеціальної операції". У той час як українські військові мають здатність накопичити більше резервів та отримувати майже нескінченну допомогу Заходу. Росія буде першою, хто запропонує припинення вогню, і масштаби та розмах бойових дій, які ми бачили досі, рано чи пізно закінчаться.

Бен Годжес, генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі

Чи зможуть росіяни підтримувати бої після серпня? Я не бачу, як. У них проблеми з підтриманням (логістикою – ред.), живою силою, транспортом та технікою. Я просто не знаю, яка у них ситуація з артилерією та реактивними боєприпасами. Ми знаємо, що у них закінчується високоточна зброя. Але я не впевнений щодо звичайної артилерії та ракет.

Тож, я все ще бачу, як битва на Донбасі триває місяцями, але кульмінація Росії припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу у вересні, до кінця літа. Я залишаюся оптимістом, тому що війна - це випробування волі. А українці мають найвищу волю. І це випробування логістики. І я бачу, що логістична ситуація в Україні покращується з кожним тижнем, а логістична ситуація в Росії повільно погіршується. У них немає ні союзників, ні друзів.

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник Brookings Institution

Через сто днів невиправданої війни Росії проти України українські військові та сили територіальної оборони показали себе набагато ефективніше, ніж очікувалося. Наполегливість і рішучість української оборони, безумовно, здивували Кремль і російський Генштаб. До кінця березня Москва відмовилася від свого початкового плану вторгнення, який мав на меті взяти Київ і окупувати, можливо, дві третини сходу України.

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Зараз російська армія намагається відіграти свої зусилля, щоб захопити Донбас. Проте незрозуміло, чи вдасться їм це, навіть з огляду на обмежену ціль, яку вони собі поставили. Хоча можна сподіватися, що українські військові зможуть зібратися з силами та провести великий контрнаступ, щоб витіснити росіян. Зробити цей перехід від оборони до наступу може виявитися складним (серед іншого, переваги, які, як правило, отримує захисник, можуть тоді бути на користь російської сторони).

Тож це може стати війною на виснаження, яка затягнеться на деякий час. Я хотів би, щоб українські військові взяли гору і відтіснили росіян, принаймні до лінії 23 лютого, але війна на виснаження здається більш вірогідним сценарієм на найближчу перспективу.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019 – 2020 рр.), голова правління Центру оборонних стратегій

Головних підсумків 100 днів цієї повномасштабної російської війни на мою думку два.

Перший – ми зупинили ворога, і на цілому ряду напрямків змусили його піти назад. ЗСУ є сильнішими, ніж думав весь світ.

Другий – спроможності армії РФ виявилися набагато меншими, ніж очікувалося. Всі вважали, що з третім у світі оборонним бюджетом на $60 млрд у них буде якась суперармія. А суперармії немає, українська армія набагато більш ефективна, ніж їхня.

Не можна сказати, що ЗСУ в лютому зустріли ворога непідготовленими. Командування готувалися і від грудня-січня розуміли, що ризик початку цієї війни був дуже високим. Але були речі, які викликають подив. Наприклад, Херсон. Яким чином були виконані плани з підготовки з кримського напрямку? Це велике питання. По Києву ми розуміємо, що багато в чому столиця була не повністю готовою до оборони, багато чого вибудовувалося вже по ходу подій.

Зараз ми чітко розуміємо, що можемо перемогти, коли у нас буде обладнання – нові постачання військової техніки і боєприпасів. Тому ключове питання перемоги – це співробітництво з нашими партнерами. Раніше я вже говорив: якщо б влітку у нас була вся техніка, яка нам потрібна, то навіть до зими ми могли б точно звільнити всі українські території, які були захоплені від 24 лютого. Єдиний момент – я б не прив’язувався стільки до часу, скільки до подій. А ключова подія – це надання нам обладнання в тому обсязі, який нам потрібен. Як тільки це трапиться, далі плюс 2-3 місяці і в принципі ситуація зазнає докорінних змін.

Повний текст коментаря Андрія Загороднюка, зокрема про американські РСЗВ HIMARS, читайте тут.