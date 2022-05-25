Запекла битва на Донбасі: експерт повідомив термін, протягом якого вирішиться протистояння

За словами генерал-лейтенанта стратегічна операція російських військ гальмує.

Друга наступальна стратегічна операція російських військ вичерпується по силам, а завдання по часу та територіям до кінця не виконані, тому кидаються останні резерви, щоби виконати завдання Путіна.

Про це розповів український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Наразі ми використовуємо будь-яку можливість знищувати живу силу, зброю та техніку противника, щоби послабити його, а також перейти у стадію оперативного протистояння. Це, скоріш за все, вирішиться протягом тижня. Сподіваюся, що у результаті, вони перейдуть до оборонних дій, що дозволить нам формувати стратегічний резерв, включаючи нову техніку, що почав поставляти нам Захід. Це більш точна, потужна сучасна зброя", - зазначив Романенко.

Він додав, що не можна виключати сценарій наступу ворога з півночі.

"Є угрупування ворога з боку Білорусі, Придністров'я. Тепер він створює їх на північному сході на кордоні. Це робиться із метою відволікти наші сили та унеможливити перекидання сил в найбільш тяжкі пункти - до Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов'янська", - додав Романенко.

Нагадаємо, американський фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії до України, можливо, стало початком Третьої світової війни і західна цивілізація може не пережити її.

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