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Росія готується до довготривалої війни в Україні - Міноборони

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Росія готується до довготривалої війни в Україні - Міноборони

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Росія готується до довготривалої війни проти України.

Ситуація на фронті зараз складна, найгарячіше на Донецькому і Слов’янському напрямках.

Про це 24 травня в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. 

На Донецькому та Слов'янському напрямках російські окупанти цілодобово обстрілюють артилерією, авіацією житлові квартали. Також в Україні й надалі зберігається велика ймовірність ракетних ударів з боку окупованого Криму та Білорусі. 

"Ці важкі бої, які тривають на сході країни, власне, і стануть підсумком цієї війни”, - сказав Мотузяник.

На Лиманському напрямку також тривають важкі бої. Також росіяни вкотре хочуть форсувати Сіверський Донець. 

"Сєвєродонецьк - також дуже важка ситуація, тому що росіяни, власне, намагаються вже повністю знищити це місто. Так вони діяли в Маріуполі, так діють у Попасній. Вони там уже фактично з танків розстрілюють житлові квартали”, - сказав речник Міноборони.

Росіяни також намагаються  оточити наші війська в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, блокувати трасу Лисичанськ - Бахмут.

"Це їм може дозволити вийти на адміністративні кордони вже Луганської області. Але наші військовослужбовці там тримаються. Генштаб також прораховує всі ризики операції, щоб не допустити таких дій", - запевнив представник Міноборони.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 24 травня щодо російського вторгнення.

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