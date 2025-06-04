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Вона любила це місце: який вигляд має будинок у Лондоні, де принцеса Діана жила до весілля з Чарльзом
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Її не впізнати: який вигляд має зараз акторка Аманда Байнс і що з нею трапилося
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Була у величезному капелюсі: який вигляд мала зірка Старого Голлівуду Ріта Гейворт у день весілля
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Вона була розкішною: що сталося з весільною сукнею королеви Летиції
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Легендарна п'ятірка: як склалося життя супермоделей 90-х зі знаменитого фото Петера Ліндберга
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Дуже дорога і незвичайна: чим особлива весільна сукня королеви Летиції
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Богиня подіуму: Наомі Кемпбелл — 55: дефіле, образи і цікаві факти про модель
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Аргентинка на троні Нідерландів: королева Максима святкує 54-річчя
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Вишиванка в королівському гардеробі: несподіваний вибір Летиції та улюблена сукня Максими