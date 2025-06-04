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Она любила это место: как выглядит дом в Лондоне, где принцесса Диана жила до свадьбы с Чарльзом
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Ее не узнать: как сейчас выглядит актриса Аманда Байнс и что с ней случилось
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Была в огромной шляпе: как выглядела звезда Старого Голливуда Рита Хейворт в день свадьбы
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Оно было роскошным: что случилось со свадебным платьем королевы Летиции
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Легендарная пятерка: как сложились жизни супермоделей 90-х со знаменитого фото Петера Линдберга
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Очень дорогое и необычное: чем особенно свадебное платье королевы Летиции
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Богиня подиума: Наоми Кэмпбелл – 55: дефиле, образы и интересные факты о модели
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Аргентинка на троне Нидерландов: королева Максима празднует 54-летие
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Вышиванка в королевском гардеробе: неожиданный выбор Летиции и любимое платье Максимы