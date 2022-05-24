Россия готовится к долговременной войне в Украине — Минобороны

Россия готовится к долговременной войне против Украины.
Ситуация на фронте сейчас сложная, горячее всего на Донецком и Славянском направлениях.
Об этом 24 мая в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
На Донецком и Славянском направлениях российские оккупанты круглосуточно обстреливают артиллерией, авиацией жилые кварталы. Также в Украине продолжает сохраняться большая вероятность ракетных ударов со стороны оккупированного Крыма и Беларуси.
"Эти тяжелые бои, которые продолжаются на востоке страны, и станут итогом этой войны", — сказал Мотузяник.
На Лиманском направлении также продолжаются тяжелые бои. Также россияне еще раз хотят форсировать Северский Донец.
"Северодонецк — тоже очень тяжелая ситуация, потому что россияне, собственно, пытаются уже полностью уничтожить этот город. Так они действовали в Мариуполе, так действуют в Попасной. Они там уже фактически из танков расстреливают жилые кварталы", — сказал спикер Минобороны.
Россияне также пытаются окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, блокировать трассу Лисичанск – Бахмут.
"Это им может разрешить выйти на административные границы уже Луганской области. Но наши военнослужащие там держатся. Генштаб также просчитывает все риски сделки, чтобы не допустить таких действий", — заверил представитель Минобороны.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 24 мая по поводу российского вторжения.
Читайте также:
- В Крыму оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий — Генштаб
- "Ожидает судьба гитлеровских солдат": украинские партизаны угрожают оккупантам на захваченных территориях (фото)
- Кулеба назвал четыре буквы, которые помогут отразить атаки армии РФ на Донбассе и деоккупировать Херсонщину