В Криму окупанти формують резервні підрозділи для ведення бойових дій - Генштаб

На тимчасово окупованій території АР Крим російські окупанти формують резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.
Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
“Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях - перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що на Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону.
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