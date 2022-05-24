В Криму окупанти формують резервні підрозділи для ведення бойових дій - Генштаб

В Криму окупанти формують резервні підрозділи для ведення бойових дій - Генштаб

На тимчасово окупованій території АР Крим російські окупанти формують резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

“Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях - перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону.

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