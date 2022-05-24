Україна найближчим часом планує підписати "митний безвіз" - Шмигаль

Прем'єр наголосив, що угода відкриє нові можливості для українського бізнесу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, Україна найближчим часом планує підписати "митний безвіз" з Європою. Наразі йде активна підготовка цього процесу.

Про це він сказав 24 травня сказав під час засідання уряду.

"Ще одна сфера, у якій Україна активно інтегрується з Європою, – це перевезення та митниця. Ми плануємо найближчим часом підписати "митний безвіз". Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до відповідної Конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, як Україна допоможе Європі відмовитися від російського вугілля та зменшити споживання газу.

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