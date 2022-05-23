Зеленський про численні замахи на себе: "День бабака"

Зеленський про численні замахи на себе: "День бабака"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував численні замахи на своє життя.

Так, росіяни вважають ціллю номер один в Україні також і Зеленського. Зокрема, вже вдалося зірвати щонайменше 10 спроб "прибрати" очільника країни.

Під час спілкування із журналістами в Українському домі в Давосі 23-го травня Зеленський прокоментував це. Так, він порівняв замахи на себе з культовим фільмом "День бабака".

"Вони дуже багато разів це намагалися зробити. Напевно, як будь-яка людина, перший раз хтось боїться, хтось задумується про це… Другий раз, третій, четвертий… Дійсно, коли це багато разів – ти це сприймаєш як, пам’ятаєте такий фільм "День бабака" з Біллом Мюрреєм. І він вже й сам підтримує такий результат, тому що стільки намагань, люди витрачали сили, гроші... Мені здається, що треба їм допомогти, я вже готовий їм допомогти, але вранці я прокидаюся і прокидаюся", – прокоментував президент.

Володимир Зеленський додав, що зараз сприймає це філософськи. Він вважає, що всі, хто вирішив нікуди не бігти, а залишатися в Україні та захищати її, розуміє, що така загроза смерті є щоденно.

"І є багато смертей. Але поки я живий", – додав він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що на Путіна були замахи. Президента РФ намагалися "прибрати".

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