Зеленский о многочисленных покушениях на себя: "День сурка"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал многочисленные покушения на свою жизнь.

Так, россияне считают целью номер один в Украине также и Зеленского. В частности, уже удалось сорвать не менее 10 попыток "убрать" главу страны.

Во время общения с журналистами в Украинском доме в Давосе 2-го мая Зеленский прокомментировал это. Так, он сравнил покушения на себя с культовым фильмом "День сурка".

"Они очень много раз это пытались сделать. Наверное, как любой человек, первый раз кто-то боится, кто-то задумывается об этом... Второй, третий, четвертый... Действительно, когда это много раз – ты это воспринимаешь как, помните такой фильм "День сурка" с Биллом Мюрреем. И он уже и сам поддерживает такой результат, потому что столько усилий, люди тратили силы, деньги... Мне кажется, что надо им помочь, я уже готов им помочь, но утром я просыпаюсь и просыпаюсь", – прокомментировал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас воспринимает это философски. Он считает, что все, кто решил никуда не бежать, а оставаться в Украине и защищать ее, понимает, что такая угроза смерти есть ежедневно.

"И есть много смертей. Но пока я жив", – добавил он.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что на Путина были покушения. Президента РФ пытались "убрать".

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