NAVI не виступить на престижному турнірі в США через проблеми з візами

NAVI не виступить на престижному турнірі в США через проблеми з візами

Український кіберспортивний колектив із CS:GO Natus Vincere пропустить IEM Dallas 2022.

Клуб пропустить турнір у США через проблеми з візами.

Про це повідомляє пресслужба організаторів.

У складі команди грає відразу три росіянини - капітан Кирило Boombl4 Михайлов, а також Ілля Perfecto Залуцький та Денис electronic Шаріпов.

Ця ж проблема виникла і у російської команди Entropiq.

Замість цих команд на турнірі виступатимуть BIG та Movistar Riders. Примітно, що замість іспанської команди запрошення мали отримати Copenhagen Flames, проте вони відмовилися від участі.

IEM Dallas 2022 відбудеться з 30 травня до 5 червня в США. Команди розіграють 250 тисяч доларів призових та рейтингові очки.

Нагадаємо, що турнірний оператор WePlay Esports після шквалу критики ухвалив рішення про виключення російської команди Outlaws з кіберспортивної ліги WePlay Academy League.

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