NAVI не выступит на престижном турнире в США из-за проблем с визами

NAVI не выступит на престижном турнире в США из-за проблем с визами

Украинский киберспортивный коллектив по CS:GO Natus Vincere пропустит IEM Dallas 2022.

Клуб пропустит турнир в США из-за проблем с визами.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В составе команды играет сразу три россиянина – капитан Кирилл Boombl4 Михайлов, а также Илья Perfecto Залуцкий и Денис electronic Шарипов.

Эта же проблема возникла и у российской команды Entropiq.

Вместо этих команд на турнире выступят BIG и Movistar Riders. Примечательно, что вместо испанской команды приглашения должны были получить Copenhagen Flames, однако они отказались от участия.

IEM Dallas 2022 состоится с 30 мая по 5 июня в США. Команды разыграют 250 тысяч долларов призовых и рейтинговых очков.

Напомним, что турнирный оператор WePlay Esports после шквала критики принял решение об исключении российской команды Outlaws из киберспортивной лиги WePlay Academy League.

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