Пекло на сході: експерт повідомив, де саме в Україні точаться найзапекліші бої

Пекло на сході: експерт повідомив, де саме в Україні точаться найзапекліші бої

Ще два місяці тому Росія оголосила велику битву за Донбас.

На Донбаському плацдармі наразі зосереджено основну масу російських окупаційних підрозділів.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко розповів про це в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"У районі Сєвєродонецька - найскладніша ситуація. Лисичанськ. Є загроза для Бахмута. Увесь цей район. Це обумовлено тим, що окупанти не рахуються з власними втратами та втратами техніки", - сказав Коваленко.

Він зазначив, що ворог хоче довести до кінця поставлену перед ним задачу - оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, саме в оточенні просуватися вперед.

"Вони не здатні на повномасштабний наступ по цілому фронту, вони не здатні на наступ у інших напрямках, наприклад, Миколаєвському, чи розвивати ситуацію на Запоріжжі. Але пекло там триває. Фактивчно це відбувається вже другий місяць. Ще два місяці тому Росія оголосила велику битву за Донбас. І наразі вона просувається маленькими кроками, але вже досягла тактичних стратегічно важливих населених пунктів", - додав коваленко.

Однак він наголосив на тому, що Харківська, Чернігівська, Київська області демонструють те, що тактика ЗСУ, яка полягає у веденні оборонних дій та контрнаступу, працює.

Нагадаємо, росіяни активізували бомбардувальники для пошуку позицій української ППО.

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