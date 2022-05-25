На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник

В Дніпропетровській області 25 травня українські військові збили ворожий безпілотник.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх “доліталося” 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Дніпрі відключили електроенергію порушникам світломаскування. Міськрада отримала майже тисячу скарг.

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