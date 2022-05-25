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В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

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В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В Днепропетровской области 25 мая украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“В небе над Днепропетровской областью наши военные сбили беспилотник. За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что в Днепре отключили электроэнергию нарушителям светомаскировки. Горсовет получил почти тысячу жалоб.

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