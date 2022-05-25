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Россияне активизировали бомбардировщики для поиска позиций украинской ПВО – Минобороны

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Россияне активизировали бомбардировщики для поиска позиций украинской ПВО – Минобороны

Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего штурмовой и армейской авиации.

Агрессор ведет интенсивный огонь вдоль линии боевого столкновения и в глубине обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

"Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего штурмовой и армейской авиации для поддержки своего наземного наступления. Продолжается привлечение дальних и стратегических бомбардировщиков для разоблачения систем ПВО ВСУ и определения новых рубежей пуска крылатых ракет по территории нашего государства", — отметил он.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95/160 из воздушного пространства над акваторией Азовского и Каспийского морей, а также Ростовской области отработали условные пуски крылатых ракет.

Напомним, Россия использовала 60-70% запасов высокоточных ракет.

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