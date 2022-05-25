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Россия фактически начала аннексию Мариуполя – горсовет

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Россия фактически начала аннексию Мариуполя – горсовет

Фото: Associated Press

Оккупанты начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил о начале фактической аннексии Россией оккупированного Мариуполя.

Об этом он 25 мая написал у себя в Telegram.

Андрющенко напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Аннексия, в частности, Мариуполя началась", — заявил советник городского головы.

Напомним, россияне изымают книги с "экстремистским содержанием" из библиотек на оккупированном Донбассе. Среди них все учебники истории Украины и украинской литературы.

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