Одна из стран признала аннексию Россией украинских территорий

Президент Никарагуа Даниэль Ортега / © Associated Press

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Центральноамериканская страна Никарагуа, которой руководит давний сторонник Советского Союза и России Даниэль Ортега, признает аннексию РФ четырех украинских областей.

Об этом говорится в открытом письме, которое 79-летний президент Ортега адресовал своему российскому «брату и товарищу» Владимиру Путину и которое опубликовано в издании El 19.

В письме, которое подписано также сопрезидентом и женой никарагуанского диктатора Розарио Мурильо, лидеры страны заявляют о «признании регионов Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации».

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Войну, которую ведет Россия в Украине, правители Никарагуа цинично называют военной операцией «в защиту жизни своего народа, в защиту законных территорий России, в защиту ее суверенитета и территориальной целостности».

В духе российской пропаганды Даниэль Ортега и его жена-соправительница заявляют о «героической борьбе, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО».

«Мы уверены в победе России над этими силами зла, против гегемонистских государств, против фашизма», — пишут в письме руководители Никарагуа, которые установили тоталитарный режим в своей стране.

Напомним, Россия продолжает развивать сотрудничество с государствами-изгоями. В частности, в Кремле договорились с Талибаном, что на оккупированные Донетчину и Луганщину завезут рабочих из Афганистана.

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Кроме того, Россия и Северная Корея сделали новый шаг в укреплении дружбы- между Москвой и Пхеньяном запущено прямое авиасообщение.