Москва открывает первое прямое авиасообщение с КНДР

Самолет / © Pixabay

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Россия и Северная Корея, которые давно поддерживают тесные политические и военные связи, сделали новый шаг в укреплении дружбы — с недавних пор между Москвой и Пхеньяном запущено прямое авиасообщение.

Об этом пишет издание STERN.de

Перелет продолжительностью около восьми часов будет происходить один раз в месяц. Первый рейс, организованный частной российской авиакомпанией Nordwind Airlines, вылетел в воскресенье в 19:00 по местному времени из московского аэропорта Шереметьево и через 8 часов 5 минут прибыл в столицу Северной Кореи.

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До этого между Москвой и Пхеньяном не существовало никаких прямых авиарейсов, хотя расстояние между городами составляет примерно 6500 километров.

Первый обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на вторник. Российское Министерство транспорта сообщило, что регулярные пассажирские авиарейсы между двумя столицами отныне будут проходить ежемесячно.

Кроме того, 17 июня было восстановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном, которое было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Запуск прямого авиасообщения подчеркивает постепенное сближение России и Северной Кореи, имеющих общие политические интересы и давно поддерживающих партнерские отношения, в том числе и в военной сфере.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Европа готовится к лету беспрецедентных авиазадержек и отмен рейсов. Воздушная система перегружена, а проблемы накапливаются.