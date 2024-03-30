РФ и КНДР возобновляют авиасообщение

Пока речь идет только о чартерных рейсах.

Россия и Северная Корея договорились о возобновлении авиасообщения между странами для отправки российских туристов в КНДР.

Об этом информирует The Moscow Times, со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.

"Тема обсуждалась. Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", — сказал Козлов.

Вместе с тем министр заявил, что пока о возобновлении регулярных рейсов речь не идет.

Он добавил, что три чартерных рейса, которые перевозили в феврале и марте российских туристов, носили пробный характер.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеул заявил, что Ким Чен Ын передал России несколько тысяч контейнеров с боеприпасами.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз.

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