Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию страны интенсивнее готовиться к войне "в соответствии с требованиями текущей ситуации".

Об этом он заявил на военных учениях, имитировавших захват южнокорейского пограничного поста, сообщает Bloomberg.

Ким Чен Ин самостоятельно руководил военными учениями. Он призвал северокорейскую армию "приступить к новому расцвету интенсификации подготовки к войне в соответствии с требованиями текущей ситуации". Необходимость тренировок по атакам на пограничные пункты лидер КНДР объяснил противодействием "постоянным угрозам врагов". Также Ким "дал инструкции по более тщательному проведению практических и реалистических учений, гарантирующих уверенность в победе на поле боя".

К слову, официальное центральное информационное агентство КНДР показало фотографии учений. На снимках видны войска и вертолеты, которые учатся захватить пост, похожий на тот, который имеет Южная Корея на своей стороне границы.

Издание пишет, что такая военная активность на "главной базе оперативной подготовки в западной части" происходит на фоне начавшихся 4 марта ежегодных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".

Как сообщалось, США и Южная Корея начали масштабные военные учения, которые продлятся с 4 по 14 марта. В частности, они включают тренировки на суше, море и воздухе с акцентом на противодействие ядерным операциям, сообщили в корейских вооруженных силах.

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