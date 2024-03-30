РФ та КНДР відновлюють авіасполучення

Поки що мова йде лише про чартерні рейси.
Росія та Північна Корея домовились про відновлення авіасполучення між країнами для відправки російських туристів до КНДР.
Про це інформує The Moscow Times, з посиланням на очільника Мінприроди РФ Олександра Козлова.
"Тема обговорювалася. Росія та КНДР готові до відновлення авіасполучення. Формуватимуться турпотоки і під них відкриватимуться чартерні рейси", — сказав Козлов.
Разом з тим міністр заявив, що наразі про відновлення регулярних рейсів не йдеться.
Він додав, що три чартерні рейси, які перевозили в лютому і березні російських туристів, мали пробний характер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сеул заявив, що Кім Чен Ин передав Росії кілька тисяч контейнерів з боєприпасами.
Крім того, ми раніше інформували, що російська армія била по Україні ракетами Північної Кореї близько 50 разів.
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