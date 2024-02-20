Путін подарував своєму другові Кім Чен Ину "люксовий" автомобіль

Російський президент-диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину преміальне авто російського виробництва Aurus.

Про це повідомив росЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков, а також пише Reuters.

Подарунок 18 лютого отримала сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон. Вона подякувала Путіну та заявила, що він "служить свідченням особливих дружніх стосунків, встановлених між лідерами двох країн".

Тим часом північнокорейська державна агенція KCNA пише, що очільник Кремля передав Кім Чен Ину "автомобіль російського виробництва для особистого користування". Втім, наразі не відома марка автомобіля, а також як його транспортували з РФ.

До слова, у вересні 2023-го під час візиту Кім Чен Ина до РФ Путін показував йому лімузин Aurus Senat - це російський преміальний автомобіль, який користуються вищі посадові особи країни-агресорки. Його вартість стартує від 440 тис. дол.

Зауважимо, що Кім є автолюбителем та навіть має велику колекцію розкішних іноземних авто. Зокрема, Maybach, Mercedes, Rolls-Royce Phantom, Lexus. Втім, ці авто підпадають під категорії предметів розкоші, експорт яких до Північної Кореї заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.

Як повідомлялося, візит Володимира Путіна до Північної Кореї Пхеньян анонсував ще наприкінці січня, одразу після візиту міністерки закордонних справ КНДР до Москви в середині січня. Проте точних дат сторони не називають. Чому кремлівський "фюрер" ніяк не доїде в гості до Кім Чен Ина до Пхеньяна - у матеріалі ТСН.ua.

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