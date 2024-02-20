Путин подарил своему другу Ким Чен Ыну "люксовый" автомобиль

Российский президент-диктатор Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну премиальное авто российского производства Aurus.

Об этом сообщил РосСМИ спикер Кремля Дмитрий Песков, а также пишет Reuters.

Подарок 18 февраля получила сестра северокорейского лидера Ким Йо Чжон. Она поблагодарила Путина и заявила, что он "служит свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран".

Тем временем северокорейское государственное агентство KCNA пишет, что глава Кремля передал Ким Чен Ыну "автомобиль российского производства для личного пользования". Впрочем, пока неизвестна марка автомобиля, а также как его транспортировали из РФ.

К слову, в сентябре 2023-го во время визита Ким Чен Ына в РФ Путин показывал ему лимузин Aurus Senat – это российский премиальный автомобиль, пользующийся высшими должностными лицами страны-агрессорки. Его стоимость стартует от 440 тысяч долларов.

Заметим, что Ким является автолюбителем и имеет большую коллекцию роскошных иностранных авто. В частности, Maybach, Mercedes, Rolls-Royce Phantom, Lexus. Впрочем, эти автомобили подпадают под категории предметов роскоши, экспорт которых в Северную Корею запрещен резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, визит Владимира Путина в Северную Корею Пхеньян анонсировал еще в конце января, сразу после визита министерства иностранных дел КНДР в Москву в середине января. Однако точных дат стороны не называют. Почему кремлевский "фюрер" никак не доедет в гости до Ким Чен Ына до Пхеньяна – в материале ТСН.ua.

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