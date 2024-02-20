18-летняя дочь Оли Поляковой попала в больницу

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что ее старшая дочь Маша попала в больницу.

Новостями исполнительница поделилась в своем Instagram. Полякова опубликовала кадры, на которых изображена ее 18-летняя дочь на больничной койке.

"Маша Полякова в больнице. Тебе не надоело, дочка? Мне надоело очень сильно уже! Может, будем голову включать?" – обратилась к дочери артистка.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова не стала говорить, что произошло и почему Маша оказалась в больнице. Впрочем, певица намекнула, что ее дочь сама причина того, что у нее проблемы со здоровьем.

Полякова призвала Машу и всех остальных детей ее возраста быть осторожными и с молоду беречь себя. Певица подчеркнула, что не нужно питаться вредной едой, а также злоупотреблять выпивкой.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу сейчас обратиться к своей дочери Марии и ко всем детям взрослого возраста, которые думают, что они бессмертны, что они уже взрослые достаточно, что они могут делать, что угодно... Я хочу вам сказать, что человеческий организм и тело – оно хрупкое. Нужно о себе думать, потому что кажется, что съесть какую-то др*нь – ничего страшного, выпьешь лишнего – ничего страшного… Это может плохо закончиться! Молодые люди, думайте головой о своем здоровье, потому что это может привести вас в лучшем случае просто в больничную палату, а в худшем — не буду говорить куда", — резко высказалась исполнительница.

Напомним, недавно певица Камалия оказалась в одной из больниц Киева. Знаменитость экстренно сделали операцию.

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