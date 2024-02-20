18-річна донька Олі Полякової потрапила до лікарні

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що її старша донька Маша потрапила до лікарні.

Новинами виконавиця поділилася у своєму Instagram. Полякова опублікувала кадри, на яких зображена її 18-річна донька на лікарняному ліжку.

"Маша Полякова в лікарні. Тобі не набридло, доцю? Мені набридло дуже сильно вже! Може, будемо голову вмикати?" – звернулася до доньки артистка.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова не стала говорити, що сталося і чому Маша опинилася в лікарні. Утім, співачка натякнула, що її донька сама є причиною того, що в неї проблеми зі здоров'ям.

Полякова закликала Машу та всіх інших дітей її віку бути обережними і з молоду берегти себе. Співачка наголосила, що не треба харчуватися шкідливою їжею, а також зловживати випивкою.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я хочу зараз звернутися до своєї доньки Марії і до всіх дітей дорослого віку, які думають, що вони безсмертні, що вони вже дорослі достатньо, що вони можуть робити, що завгодно…Я хочу вам сказати, що людський організм і тіло – воно крихке. Треба про себе думати. Бо здається, що з'їсти якусь дурню – нічого страшного, вип'єш зайвого – нічого страшного. Це може погано закінчитися! Молоді люди, думайте головою про свою здоров'я, бо це може привести вас в кращому випадку просто до лікарняної палати, а в гіршому - не буду казати куди", - різко висловилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія опинилася в одній із лікарень Києва. Знаменитості екстрено зробили операцію.

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