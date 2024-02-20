Вбивство пілота Мі-8 Максима Кузьмінова в Іспанії: розвідка РФ прокоментувала

Наришкін назвав Кузьмінова "моральним трупом".
У Росії відреагували на інформацію про вбивство їхнього пілота Максима Кузьмінова, який у літку 2023 року перегнав Мі-8 до України, в Іспанії. У розвідці його очікувано назвали "зрадником" та "злочинцем".
Про це сказав Голова зовнішньої розвідки президента Росії Сергій Наришкін, передають пропагандисти.
"Цей зрадник став моральним трупом, коли планував свій злочин", - коротко прокоментував Наришкін.
Більше про смерть російського пілота в Іспанії Наришкін не повідомив.
Нагадаємо, напередодні російські та іспанські ЗМІ повідомили, що знайшли застреленим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8.
У РНБО розповіли, що Україна пропонувала йому залишитися, однак він вирішив виїхати до Іспанії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні "він точно був би захищений".
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