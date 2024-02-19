Інтер – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Міланський та мадридський клуби позмагаються за путівку до чвертьфіналу найпрестижнішого євротурніру.

У вівторок, 20 лютого, міланський "Інтер" та мадридський "Атлетіко" зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Інтер" посів друге місце у своїй групі Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" обійшли "Бенфіку" та "Зальцбург", але фінішували позаду "Реала Сосьєдад".

"Атлетіко" виграв свій квартет Ліги чемпіонів, випередивши "Лаціо", "Феєнорд" і "Селтік".

Наразі "Інтер" впевнено лідирує у чемпіонаті Італії. Підопічні Сімоне Індзагі на 9 очок відірвалися від найближчого переслідувача "Ювентуса, а також мають матч у запасі.

"Атлетіко" посідає четверту позицію в чемпіонаті Іспанії. "Матрацники" на три очки відстають від "Барселони", яке йде третьою.

Де дивитися матч Інтер – Атлетіко

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Інтером" та "Атлетіко" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Інтер – Атлетіко

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу "нерадзуррі". На перемогу італійського клубу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,81. Нічия – 3,60. Виграш "матрацників" – 5,00.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є "Інтер". На вихід представника Серії А до чвертьфіналу Ліги чемпіонів можна поставити з коефіцієнтом 1,60. Підсумковий успіх команди Дієго Сімеоне оцінений коефіцієнтом 2,45.

Додамо, що матч-відповідь між "Атлетіко" та "Інтером" відбудеться 13 березня в Мадриді.

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