Сага близька до завершення: Мбаппе підписав контракт з "Реалом" – ЗМІ

Угода француза з "Королівським клубом" буде розрахована на п'ять років.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прийдешнім літом стане гравцем мадридського "Реала".

Як повідомляє видання Marca, 25-річний француз уже підписав контракт з іспанським грандом.

Джерело стверджує, що угода Мбаппе з "вершковими" буде розрахована на п'ять років. Вона набуде чинності 1 липня.

Зазначається, що переговори між форвардом та "Королівським клубом" були досить легкими. У сторін були певні розбіжності стосовно іміджевих прав, але "Реал" зміг домовитися з гравцем.

Оскільки Кіліан перебереться до мадридців у статусі вільного агента, то отримає підписний бонус у розмірі 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Цього сезону він зіграв за паризький клуб 31 матч у всіх турнірах, забив 32 голи та зробив 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе остаточно визначився зі своїм майбутнім. Француз повідомив керівництву парижан, що залишить клуб після завершення поточного сезону.

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