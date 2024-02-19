Сага близка к завершению: Мбаппе подписал контракт с "Реалом" – СМИ

Соглашение француза с "Королевским клубом" будет рассчитано на пять лет.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе грядущим летом станет игроком мадридского "Реала".

Как сообщает издание Marca, 25-летний француз уже подписал контракт с испанским грандом.

Источник утверждает, что соглашение Мбаппе со "сливочными" будет рассчитано на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля.

Отмечается, что переговоры между форвардом и "Королевским клубом" были достаточно легкими. У сторон были определенные разногласия по поводу имиджевых прав, но "Реал" смог договориться с игроком.

Поскольку Килиан переберется к мадридцам в статусе свободного агента, то получит подписной бонус в размере 50 миллионов евро.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако". В этом сезоне он сыграл за парижский клуб 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе окончательно определился со своим будущим. Француз сообщил руководству парижан, что покинет клуб после завершения текущего сезона.

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