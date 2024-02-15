Мбаппе окончательно определился со своим будущим – покинет ли француз ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил покинуть французский клуб по завершении текущего сезона.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний француз уже сообщил об этом президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи.

Издание The Athletic также подтверждает, что Мбаппе летом покинет ПСЖ в статусе свободного агента. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что главным претендентом на Килиана является мадридский "Реал". Согласно слухам, испанский клуб продолжает работать над соглашением с Мбаппе и уверен, что подпишет звездного футболиста.

Килиан выступает за парижский клуб с 2017 года, когда перешел из "Монако". В этом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 7 ассистов.

Напомним, Мбаппе является одним из самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его нынешняя стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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