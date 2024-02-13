Шахтер – Марсель: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы

"Горняки" стартуют в плей-офф второго по престижности еврокубка.

В четверг, 15 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Марселя" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний поединок "горняки" будут вынуждены провести за границей. Игра состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что "Шахтер" попал в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. Дончане пропустили в 1/8 финала самого престижного евротурнира испанскую "Барселону" и португальский "Порту", но оставили за бортом еврокубков бельгийский "Антверпен".

"Марсель" финишировал на второй позиции в своем квартете Лиги Европы. Французский клуб оказался лучше нидерландского "Аякса" и греческого АЕКа, но в борьбе за прямую путевку в 1/8 финала уступил английскому "Брайтону", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Где смотреть матч Шахтер – Марсель

На территории Украины поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Марселем" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Марсель

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка "провансальцев". На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 2,32. Ничья – 3,60. Выигрыш "Шахтера" – 3,40.

Аналогично выше оцениваются шансы французского клуба в двухматчевой дуэли. На выход "Марселя" в 1/8 финала Лиги Европы принимаются ставки с коэффициентом 1,41. На итоговый успех "горняков" – 3,00.

Добавим, что ответный матч между командами состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе "Велодром" в Марселе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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