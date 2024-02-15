Не выбрасывайте старые полотенца, они вам точно понадобятся: что можно сшить

Если дома есть ненужные полотенца, им можно подарить новую жизнь, сшить полезные вещи для себя и хозяйства. И они будут служить вам еще много лет. Рассказываем о восьми чрезвычайно крутых идеях: что можно сшить из старых полотенец.

Что можно сшить из старых полотенец

Спортивные сумки. Почему бы не превратить ненужные вещи в полезные? Надо просто вырезать из старого полотенца нужную форму для сумки, сшить края и пришить ручки. Такая сумка заменит кучу пакетов и прослужит вам не один год.

Почему бы не превратить ненужные вещи в полезные? Надо просто вырезать из старого полотенца нужную форму для сумки, сшить края и пришить ручки. Такая сумка заменит кучу пакетов и прослужит вам не один год. Многоразовые салфетки, которые можно использовать на кухне, в ванной или просто для любых нужд. Для этого нужно просто порезать полотенце на квадраты, подшить края – и у вас получится много салфеток на все случаи жизни.

которые можно использовать на кухне, в ванной или просто для любых нужд. Для этого нужно просто порезать полотенце на квадраты, подшить края – и у вас получится много салфеток на все случаи жизни. Коврик для ванной или туалета. Сшейте вместе несколько полотенец, и вы получите разноцветный стильный коврик, который будет вам служить не один год.

Сшейте вместе несколько полотенец, и вы получите разноцветный стильный коврик, который будет вам служить не один год. Косметичка. Ненужное полотенце можно превратить в новую косметичку. Для этого нужно вырезать квадрат нужного размера, сшить края и вшить молнию. В такую косметичку можно будет класть косметику или лекарство, которое хранится без упаковки.

Ненужное полотенце можно превратить в новую косметичку. Для этого нужно вырезать квадрат нужного размера, сшить края и вшить молнию. В такую косметичку можно будет класть косметику или лекарство, которое хранится без упаковки. Органайзер на кухню или в ванную. Из полотенца вырежьте карманчики в форме квадратиков или прямоугольников и пришейте на другое полотенце. Такой органайзер подходит для хранения кухонных предметов или средств личной гигиены в ванной комнате.

Из полотенца вырежьте карманчики в форме квадратиков или прямоугольников и пришейте на другое полотенце. Такой органайзер подходит для хранения кухонных предметов или средств личной гигиены в ванной комнате. Домашние тапки. Здесь можно убить двух зайцев одним выстрелом. Если у вас дома есть ненужные тапочки, их можно обшить махровой тканью. И у вас получится уютная стильная домашняя обувь, в которой можно щеголять перед гостями.

Здесь можно убить двух зайцев одним выстрелом. Если у вас дома есть ненужные тапочки, их можно обшить махровой тканью. И у вас получится уютная стильная домашняя обувь, в которой можно щеголять перед гостями. Мочалка для душа. Для этого нужно взять махровое полотенце и любую плотную ткань, из которой необходимо сделать подкладку. Подкладку обшейте махровой тканью из полотенца, сверху пришейте ручку – и ваша новая мочалка готова.

Для этого нужно взять махровое полотенце и любую плотную ткань, из которой необходимо сделать подкладку. Подкладку обшейте махровой тканью из полотенца, сверху пришейте ручку – и ваша новая мочалка готова. Насадка для швабры. Если у вас есть швабра с насадками, то можно не тратиться на дополнительные. Их легко сшить из старого полотенца. Для этого нужно измерить швабру и вырезать по замерам большой прямоугольник, пришить с одной стороны пуговицы, а с другой сделать отверстия для них. Чтобы заменить старую насадку новой, просто застегните прямоугольник на швабру. Главное, чтобы самодельная насадка совпадала с ее размером.

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