Не викидайте старі рушники, вони вам точно знадобляться: що можна пошити

Якщо вдома є непотрібні рушники, їм можна подарувати нове життя, пошити корисні речі для себе й господарства. І вони служитимуть вам ще багато років. Розповідаємо про вісім надзвичайно крутих ідей: що можна пошити зі старих рушників.

Що можна пошити зі старих рушників

Екосумки для продуктів. Чому б не перетворити непотрібні речі на корисні? Треба просто вирізати зі старого рушника потрібну форму для сумки, зшити краї та пришити ручки. Така сумка замінить купу пакетів і прослужить вам не один рік.

Чому б не перетворити непотрібні речі на корисні? Треба просто вирізати зі старого рушника потрібну форму для сумки, зшити краї та пришити ручки. Така сумка замінить купу пакетів і прослужить вам не один рік. Багаторазові серветки, які можна використовувати на кухні, у ванній чи просто для будь-яких потреб. Для цього треба просто порізати рушник на квадрати, підшити краї – і у вас вийде багато серветок на всі випадки життя.

які можна використовувати на кухні, у ванній чи просто для будь-яких потреб. Для цього треба просто порізати рушник на квадрати, підшити краї – і у вас вийде багато серветок на всі випадки життя. Килимок для ванної кімнати чи туалету. Зшийте разом кілька рушників, і ви отримаєте різнокольоровий стильний килимок, який слугуватиме вам не один рік.

Зшийте разом кілька рушників, і ви отримаєте різнокольоровий стильний килимок, який слугуватиме вам не один рік. Косметичка. Непотрібний рушник можна перетворити на нову косметичку. Для цього треба вирізати квадрат потрібного розміру, зшити краї і вшити блискавку. У таку косметичку можна буде класти косметику чи ліки, які зберігаються без пакування.

Непотрібний рушник можна перетворити на нову косметичку. Для цього треба вирізати квадрат потрібного розміру, зшити краї і вшити блискавку. У таку косметичку можна буде класти косметику чи ліки, які зберігаються без пакування. Органайзер на кухню чи у ванну кімнату. З рушника виріжте кишеньки у формі квадратиків чи прямокутників та пришийте до іншого рушника. Такий органайзер підійде для зберігання кухонних предметів чи засобів особистої гігієни у ванній кімнаті.

З рушника виріжте кишеньки у формі квадратиків чи прямокутників та пришийте до іншого рушника. Такий органайзер підійде для зберігання кухонних предметів чи засобів особистої гігієни у ванній кімнаті. Домашні капці. Тут можна вбити двох зайців одним пострілом. Якщо у вас вдома є непотрібні капці, їх можна обшити махровою тканиною. І у вас вийде затишне стильне домашнє взуття, в якому можна хизуватися перед гостями.

Тут можна вбити двох зайців одним пострілом. Якщо у вас вдома є непотрібні капці, їх можна обшити махровою тканиною. І у вас вийде затишне стильне домашнє взуття, в якому можна хизуватися перед гостями. Мочалка для душу. Для цього треба взяти махровий рушник і будь-яку щільну тканину, з якої необхідно зробити підкладку. Підкладку обшийте махровою тканиною з рушника, зверху пришийте ручку – і ваша нова мочалка готова.

Для цього треба взяти махровий рушник і будь-яку щільну тканину, з якої необхідно зробити підкладку. Підкладку обшийте махровою тканиною з рушника, зверху пришийте ручку – і ваша нова мочалка готова. Насадка для швабри. Якщо у вас є швабра з насадками, то вам можна не витрачатися на додаткові. Їх легко пошити зі старого рушника. Для цього треба виміряти швабру і вирізати за замірами великий прямокутник, пришити з одного боку ґудзики, а з іншого зробити отвори для них. Щоб замінити стару насадку на нову, просто застібніть прямокутник на швабру. Головне, щоб саморобна насадка співпадала з її розміром.

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