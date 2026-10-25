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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Как быстро избавиться от влаги в погребе: народные методы, проверенные временем

Как избавиться от влаги и конденсата в погребе без дорогостоящего ремонта простые способы и советы.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как избавиться от конденсата в погребе

Как избавиться от конденсата в погребе / © pixabay.com

Влага в погребе грозит зимним запасам: на стенах появляется конденсат, деревянные полки покрываются плесенью, а овощи начинают быстрее портиться. Чтобы снизить сырость, не обязательно сразу браться за дорогостоящий ремонт. Сначала можно попробовать простые народные методы — соль, сухие опилки или известь, а также проверить вентиляцию.

5 народных методов, которые помогут уменьшить влажность в погребе

  1. Поставьте емкости с солью. Обычная поваренная соль способна поглощать влагу из воздуха, поэтому ее можно использовать в качестве вспомогательного средства в небольшом погребе. Насыпьте соль в широкие лоханки или пластиковые контейнеры и расставьте в местах, где чувствуется сырость. Когда соль станет влажной и соберется в комки, замените ее сухой. Учитывайте, что этот метод работает только с небольшим количеством влаги и не поможет, если из стен постоянно сочится вода.

  2. Используйте сухие опилки. Сухие опилки хорошо впитывают влагу при непосредственном контакте с ними. Ее можно насыпать в ящики или другие емкости и поставить в сырые углы погреба. Проверяйте опилки регулярно: как только они отсыреют, ее нужно заменить. Не оставляйте мокрый материал надолго, ведь он может стать средой для развития плесени.

  3. Попробуйте известь для поглощения лишней влаги. Известь часто используют в хозяйстве по уходу за подсобными помещениями. Однако важно различать его виды. Негашеная известь поглощает воду в результате химической реакции, во время которой выделяется тепло. Поэтому оно может вызвать ожоги и повредить окружающие материалы. Не используйте его без соответствующих средств защиты и не ставьте рядом с древесиной, бумагой или другими горючими предметами. Для погреба с запасами продуктов такой способ требует особой осторожности. Если нет опыта работы с негашеной известью, лучше выбрать более безопасный поглотитель влаги.

  4. Уберите все, что накапливает воду. Иногда для заметного улучшения достаточно вынести из погреба мокрые картонные коробки, старые тряпки, испорченные овощи и другие удерживающие влагу предметы. Воду на полу следует убрать, а мокрые поверхности просушить. Если на стенах появилась плесень, ее нужно удалять подходящим способом, используя средства защиты. Не смешивайте различные бытовые химикаты и не обрабатывайте поверхности легковоспламеняющимися жидкостями.

  5. Настройте проветривание. Даже самые лучшие поглотители не помогут, если влажный воздух постоянно остается внутри. Проверьте, не забиты ли вентиляционные отверстия, работают ли приточная и вытяжная трубы. Проветривайте погреб тогда, когда наружный воздух сухее внутреннего. В теплые влажные дни открытый люк может, напротив, усилить образование конденсата на холодных стенах и потолке.

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