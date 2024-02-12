Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков первого раунда плей-офф самого престижного еврокубка.
Во вторник, 13 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
В 1/8 финала сыграют 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой этап самого престижного евротурнира. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Первые поединки 1/8 финала состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные игры – 5, 6, 12 и 13 марта.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.
Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
|Плей-офф. 1/8 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 13 февраля
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|Среда, 14 февраля
|22:00
|ЛАЦИО
|БАВАРИЯ
|_:_
|22:00
|ПСЖ
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|Вторник, 20 февраля
|22:00
|ИНТЕР
|АТЛЕТИКО
|_:_
|22:00
|ПСВ
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|Среда, 21 февраля
|22:00
|ПОРТУ
|АРСЕНАЛ
|_:_
|22:00
|НАПОЛИ
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 5 марта
|22:00
|БАВАРИЯ
|ЛАЦИО
|_:_
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|ПСЖ
|_:_
|Среда, 6 марта
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|Вторник, 12 марта
|22:00
|АРСЕНАЛ
|ПОРТУ
|_:_
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|НАПОЛИ
|_:_
|Среда, 13 марта
|22:00
|АТЛЕТИКО
|ИНТЕР
|_:_
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|ПСВ
|_:_
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