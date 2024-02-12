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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига чемпионов / Фото: Associated Press

Смотрите календарь и результаты всех поединков первого раунда плей-офф самого престижного еврокубка.

Во вторник, 13 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В 1/8 финала сыграют 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой этап самого престижного евротурнира. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Первые поединки 1/8 финала состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные игры – 5, 6, 12 и 13 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Плей-офф. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
 ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 13 февраля
22:00 РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД _:_
22:00 Копенгаген КОПЕНГАГЕН Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_
Среда, 14 февраля
 22:00 Лаціо ЛАЦИО Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ _:_
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_
Вторник, 20 февраля
 22:00 Інтер Мілан ИНТЕР Атлетіко Мадрид АТЛЕТИКО _:_
 22:00 ПСВ Ейндховен ПСВ Боруссія Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_
Среда, 21 февраля
 22:00 Порту ПОРТУ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ _:_
 22:00 Наполі НАПОЛИ Барселона БАРСЕЛОНА _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 5 марта
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ Лаціо ЛАЦИО _:_
22:00 Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_
Среда, 6 марта
22:00  Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ _:_
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ Копенгаген КОПЕНГАГЕН _:_
Вторник, 12 марта
22:00  Арсенал Лондон АРСЕНАЛ Порту ПОРТУ _:_
22:00 Барселона БАРСЕЛОНА Наполі НАПОЛИ _:_
Среда, 13 марта
22:00 Атлетіко Мадрид АТЛЕТИКО Інтер Мілан ИНТЕР _:_
22:00  Боруссія Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД ПСВ Ейндховен ПСВ _:_

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