Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков первого раунда плей-офф самого престижного еврокубка.

Во вторник, 13 февраля, начнется стадия плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В 1/8 финала сыграют 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой этап самого престижного евротурнира. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Первые поединки 1/8 финала состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные игры – 5, 6, 12 и 13 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24 Плей-офф. 1/8 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 13 февраля 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ РЕАЛ МАДРИД _:_ 22:00 КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ Среда, 14 февраля 22:00 ЛАЦИО БАВАРИЯ _:_ 22:00 ПСЖ РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ Вторник , 20 февраля 22:00 ИНТЕР АТЛЕТИКО _:_ 22:00 ПСВ БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ Среда, 21 февраля 22:00 ПОРТУ АРСЕНАЛ _:_ 22:00 НАПОЛИ БАРСЕЛОНА _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 5 марта 22:00 БАВАРИЯ ЛАЦИО _:_ 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД ПСЖ _:_ Среда, 6 марта 22:00 РЕАЛ МАДРИД РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН _:_ Вторник , 12 марта 22:00 АРСЕНАЛ ПОРТУ _:_ 22:00 БАРСЕЛОНА НАПОЛИ _:_ Среда, 13 марта 22:00 АТЛЕТИКО ИНТЕР _:_ 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД ПСВ _:_

Читайте также:

"Арсенал" без Зинченко поиздевался над "Вест Хэмом" и догнал "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Реал" с Луниным эффектно уничтожил "Жирону" Цыганкова и Довбика в битве лидеров Ла Лиги (видео)

"Байер" разбил "Баварию" и оторвался от мюнхенцев в чемпионской гонке Бундеслиги (видео)