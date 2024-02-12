Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Дивіться календар і результати всіх поєдинків першого раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.

У вівторок, 13 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів, які змогли подолати груповий етап найпрестижнішого євротурніру. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого, ігри у відповідь – 5, 6, 12 і 13 березня.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24 Плейоф. 1/8 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 13 лютого 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ РЕАЛ МАДРИД _:_ 22:00 КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ Середа, 14 лютого 22:00 ЛАЦІО БАВАРІЯ _:_ 22:00 ПСЖ РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ Вівторок, 20 лютого 22:00 ІНТЕР АТЛЕТІКО _:_ 22:00 ПСВ БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ Середа, 21 лютого 22:00 ПОРТУ АРСЕНАЛ _:_ 22:00 НАПОЛІ БАРСЕЛОНА _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 5 березня 22:00 БАВАРІЯ ЛАЦІО _:_ 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД ПСЖ _:_ Середа, 6 березня 22:00 РЕАЛ МАДРИД РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ КОПЕНГАГЕН _:_ Вівторок, 12 березня 22:00 АРСЕНАЛ ПОРТУ _:_ 22:00 БАРСЕЛОНА НАПОЛІ _:_ Середа, 13 березня 22:00 АТЛЕТІКО ІНТЕР _:_ 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД ПСВ _:_

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