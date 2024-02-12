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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга чемпіонів / Фото: Associated Press

Дивіться календар і результати всіх поєдинків першого раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.

У вівторок, 13 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів, які змогли подолати груповий етап найпрестижнішого євротурніру. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого, ігри у відповідь – 5, 6, 12 і 13 березня.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 13 лютого
22:00 РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД _:_
22:00 Копенгаген КОПЕНГАГЕН Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_
Середа, 14 лютого
 22:00 Лаціо ЛАЦІО Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ _:_
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_
Вівторок, 20 лютого
 22:00 Інтер Мілан ІНТЕР Атлетіко Мадрид АТЛЕТІКО _:_
 22:00 ПСВ Ейндховен ПСВ Боруссія Дортмунд БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_
Середа, 21 лютого
 22:00 Порту ПОРТУ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ _:_
 22:00 Наполі НАПОЛІ Барселона БАРСЕЛОНА _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 5 березня
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ Лаціо ЛАЦІО _:_
22:00 Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_
Середа, 6 березня
22:00  Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД РБ Лейпциг РБ ЛЕЙПЦИГ _:_
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ Копенгаген КОПЕНГАГЕН _:_
Вівторок, 12 березня
22:00  Арсенал Лондон АРСЕНАЛ Порту ПОРТУ _:_
22:00 Барселона БАРСЕЛОНА Наполі НАПОЛІ _:_
Середа, 13 березня
22:00 Атлетіко Мадрид АТЛЕТІКО Інтер Мілан ІНТЕР _:_
22:00  Боруссія Дортмунд БОРУССІЯ ДОРТМУНД ПСВ Ейндховен ПСВ _:_

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