Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Дивіться календар і результати всіх поєдинків першого раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.
У вівторок, 13 лютого, розпочнеться стадія плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів, які змогли подолати груповий етап найпрестижнішого євротурніру. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого, ігри у відповідь – 5, 6, 12 і 13 березня.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.
Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 13 лютого
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|Середа, 14 лютого
|22:00
|ЛАЦІО
|БАВАРІЯ
|_:_
|22:00
|ПСЖ
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|Вівторок, 20 лютого
|22:00
|ІНТЕР
|АТЛЕТІКО
|_:_
|22:00
|ПСВ
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|Середа, 21 лютого
|22:00
|ПОРТУ
|АРСЕНАЛ
|_:_
|22:00
|НАПОЛІ
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 5 березня
|22:00
|БАВАРІЯ
|ЛАЦІО
|_:_
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|ПСЖ
|_:_
|Середа, 6 березня
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|Вівторок, 12 березня
|22:00
|АРСЕНАЛ
|ПОРТУ
|_:_
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|НАПОЛІ
|_:_
|Середа, 13 березня
|22:00
|АТЛЕТІКО
|ІНТЕР
|_:_
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|ПСВ
|_:_
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