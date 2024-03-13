"Боруссія" Дортмунд обіграла ПСВ і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Джмелі" виявилися сильнішими за суперника з Нідерландів у другій частині їхньої дуелі.

Дортмундська "Боруссія" перемогла нідерландський ПСВ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 2:0 .

У першій грі в Ейндговені ці команди не визначили сильнішого (1:1), тому перед другою грою зберігали рівні шанси на прохід до наступної стадії турніру.

Проте вже на 3-й хвилині німецький клуб вийшов уперед – Джейдон Санчо отримав м'яч від Юліана Брандта та в два дотики точно пробив у лівий нижній кут.

У другому таймі дортмундці продовжили створювати небезпечні моменти. На 77-й хвилині Ніклас Фуллькруг замкнув подачу зі штрафного з правого флангу, але гол було скасовано через офсайд.

І все ж, у компенсований час "джмелі" поставили масну крапку в цьому поєдинку. На 90+5-й хвилині Марко Ройс реалізував вихід один на один з голкіпером ПСВ.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – ПСВ

Буде додано незабаром.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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