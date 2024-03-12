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"Барселона" перемогла "Наполі" та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Барселона" перемогла "Наполі" та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Барселона" / Фото: Associated Press

"Синьо-гранатові" тричі вразили ворота "партенопейців", які зуміли відповісти лише одним голом.

Іспанська "Барселона" перемогла італійський "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 3:1.

На 15-й хвилині каталонців вивів уперед Фермін Лопес, а ще через дві хвилини Жоау Канселу зміцнив перевагу господарів поля.

На 30-й хвилині неаполітанці відквитали один м'яч зусиллями Аміра Ррахмані. Проте відігратися "партенопейцям" не вдалося. У другому таймі команда Хаві забила втретє – на 83-й хвилині відзначився Роберт Левандовський.

Зазначимо, що в першій грі "Наполі" та  "Барселона" зіграли внічию 1:1. Таким чином, каталонський клуб за сумою двох зустрічей виявився сильнішим з рахунком 4:2 та зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Барселона" – "Наполі"

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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