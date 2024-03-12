Атлетіко – Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра між цими командами завершилася мінімальною перемогою "нерадзуррі".

У середу, 13 березня, мадридський "Атлетіко" та міланський "Інтер" зійдуться в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першій грі між цими командами "Інтер" вдома здолав "Атлетіко" з рахунком 1:0.

Де дивитися матч Атлетіко – Інтер

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" та "Інтером" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Інтер

Незначним фаворитом другого поєдинку букмекери вважають міланський клуб. На перемогу "нерадзуррі" можна поставити з коефіцієнтом 2,55. Нічия – 3,35. Виграш "матрацників" – 3,00.

Що стосується двоматчевого протистояння, то аналітики значно вище оціннють шанси "Інтер" на вихід до чвертьфіналу – 1,22. Прохід "Атлетіко" до наступної стадії турніру – 4,55.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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