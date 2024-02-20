"Інтер" здолав "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Гол Марко Арнаутовича забезпечив "нерадзуррі" мінімальну перевагу перед грою у відповідь.

"Інтер" переміг "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "нерадзуррі" забили у другому таймі. На 79-й хвилині Марко Арнаутович добив м'яч у сітку після того, як воротар "матрацників" Ян Облак відбив удар Лаутаро Мартінеса.

Огляд матчу "Інтер" – "Атлетіко"

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Інтером" відбудеться 13 березня в Мадриді.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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