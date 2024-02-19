Марсель – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Перша зустріч між "гірниками" і "провансальцями" завершилася бойовою нічиєю.

У четвер, 22 лютого, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Велодром" у Марселі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами було зіграно 15 лютого на "Фолькспаркштадіоні" у німецькому Гамбурзі. Він завершився внічию з рахунком 2:2 .

Де дивитися матч Марсель – Шахтар

На території України поєдинок-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Марселем" та "Шахтарем" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Марсель" – "Шахтар".

Прогнози букмекерів на матч Марсель – Шахтар

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу французькому клубу. На перемогу "провансальців" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,77. Нічия – 4,00. Виграш "гірників" – 4,70.

Фаворитом двоматчевої дуелі також є "Марсель". Вихід представника чемпіонату Франції до 1/8 фіналу Ліги Європи оцінений коефіцієнтом 1,42. Прохід "Шахтаря" до наступної стадії турніру – 3,00.

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

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