Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Україна в плейоф другого за престижністю євротурніру представлена донецьким "Шахтарем".
15 і 22 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2023/24.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які фінішували третіми у квартетах Ліги чемпіонів.
Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Підопічні Маріно Пушича посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів – "гірники" пропустили до 1/8 фіналу ЛЧ іспанську "Барселону" та португальський "Порту", але залишили за бортом єврокубків бельгійський "Антверпен".
В 1/16 фіналу Ліги Європи донеччани зіграють проти французького "Марселя", який посів другу позицію у своєму квартеті Ліги Європи. "Провансальці" випередили нідерландський "Аякс" та грецький АЕК, але у боротьбі за пряму путівку до 1/8 фіналу поступилися англійському "Брайтону", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Вест Гем" (Англія), "Брайтон" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аталанта" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Славія" Прага (Чехія) та "Баєр" (Німеччина).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
|Плейоф. Стикові матчі
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 15 лютого
|19:45
|ГАЛАТАСАРАЙ
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|19:45
|ФЕЄНОРД
|РОМА
|_:_
|19:45
|ШАХТАР
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|19:45
|ЯНГ БОЙЗ
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|БЕНФІКА
|ТУЛУЗА
|_:_
|22:00
|БРАГА
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|ЛАНС
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|22:00
|МІЛАН
|РЕНН
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 22 лютого
|19:45
|КАРАБАХ
|БРАГА
|_:_
|19:45
|РЕНН
|МІЛАН
|_:_
|19:45
|ТУЛУЗА
|БЕНФІКА
|_:_
|19:45
|ФРАЙБУРГ
|ЛАНС
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|ШАХТАР
|_:_
|22:00
|РОМА
|ФЕЄНОРД
|_:_
|22:00
|СПАРТА ПРАГА
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|22:00
|СПОРТИНГ
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
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