Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

15 і 22 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які фінішували третіми у квартетах Ліги чемпіонів.

Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Підопічні Маріно Пушича посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів – "гірники" пропустили до 1/8 фіналу ЛЧ іспанську "Барселону" та португальський "Порту", але залишили за бортом єврокубків бельгійський "Антверпен".

В 1/16 фіналу Ліги Європи донеччани зіграють проти французького "Марселя", який посів другу позицію у своєму квартеті Ліги Європи. "Провансальці" випередили нідерландський "Аякс" та грецький АЕК, але у боротьбі за пряму путівку до 1/8 фіналу поступилися англійському "Брайтону", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Вест Гем" (Англія), "Брайтон" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аталанта" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Славія" Прага (Чехія) та "Баєр" (Німеччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24 Плейоф. Стикові матчі КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 15 лютого 19:45 ГАЛАТАСАРАЙ СПАРТА ПРАГА _:_ 19:45 ФЕЄНОРД РОМА _:_ 19:45 ШАХТАР МАРСЕЛЬ _:_ 19:45 ЯНГ БОЙЗ СПОРТИНГ _:_ 22:00 БЕНФІКА ТУЛУЗА _:_ 22:00 БРАГА КАРАБАХ _:_ 22:00 ЛАНС ФРАЙБУРГ _:_ 22:00 МІЛАН РЕНН _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 22 лютого 19:45 КАРАБАХ БРАГА _:_ 19:45 РЕНН МІЛАН _:_ 19:45 ТУЛУЗА БЕНФІКА _:_ 19:45 ФРАЙБУРГ ЛАНС _:_ 22:00 МАРСЕЛЬ ШАХТАР _:_ 22:00 РОМА ФЕЄНОРД _:_ 22:00 СПАРТА ПРАГА ГАЛАТАСАРАЙ _:_ 22:00 СПОРТИНГ ЯНГ БОЙЗ _:_

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