Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Україна в плейоф другого за престижністю євротурніру представлена донецьким "Шахтарем".

15 і 22 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які фінішували третіми у квартетах Ліги чемпіонів.

Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Підопічні Маріно Пушича посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів – "гірники" пропустили до 1/8 фіналу ЛЧ іспанську "Барселону" та португальський "Порту", але залишили за бортом єврокубків бельгійський "Антверпен".

В 1/16 фіналу Ліги Європи донеччани зіграють проти французького "Марселя", який посів другу позицію у своєму квартеті Ліги Європи. "Провансальці" випередили нідерландський "Аякс" та грецький АЕК, але у боротьбі за пряму путівку до 1/8 фіналу поступилися англійському "Брайтону", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Вест Гем" (Англія), "Брайтон" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аталанта" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Славія" Прага (Чехія) та "Баєр" (Німеччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Плейоф. Стикові матчі
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 15 лютого 
19:45   ГАЛАТАСАРАЙ   СПАРТА ПРАГА _:_
19:45   ФЕЄНОРД   РОМА _:_
19:45   ШАХТАР   МАРСЕЛЬ _:_
19:45   ЯНГ БОЙЗ   СПОРТИНГ _:_
22:00   БЕНФІКА   ТУЛУЗА _:_
22:00   БРАГА   КАРАБАХ _:_
22:00   ЛАНС   ФРАЙБУРГ _:_
22:00   МІЛАН   РЕНН _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 22 лютого
19:45   КАРАБАХ   БРАГА _:_
19:45   РЕНН   МІЛАН _:_
19:45   ТУЛУЗА   БЕНФІКА _:_
19:45   ФРАЙБУРГ   ЛАНС _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   ШАХТАР _:_
22:00   РОМА   ФЕЄНОРД _:_
22:00   СПАРТА ПРАГА   ГАЛАТАСАРАЙ _:_
22:00   СПОРТИНГ   ЯНГ БОЙЗ _:_

Читайте також:

Шахтар – Марсель: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Лунін скромно прокоментував свій яскравий перфоманс у матчі Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига"

Повʼязані теми:

Наступна публікація