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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

Україна не представлена в плейоф третього за рангом євротурніру.

15 і 21-22 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій позмагаються проти 8 команд, які стали третіми у своїх квартетах Ліги Європи.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі – луганська "Зоря" не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та бельгійського "Гента".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме "Лілль" (Франція), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Астон Вілла" (Англія), "Фіорентина" (Італія), ПАОК (Греція) та "Фенербахче" (Туреччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Плейоф. Стикові матчі
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 15 лютого 
19:45   МОЛЬДЕ   ЛЕГІЯ _:_
19:45   ОЛІМПІАКОС   ФЕРЕНЦВАРОШ _:_
19:45   ЮНІОН   АЙНТРАХТ _:_
19:45   ШТУРМ   СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_
22:00   АЯКС   БУДЕ-ГЛІМТ _:_
22:00   БЕТІС   ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_
22:00   МАККАБІ ХАЙФА   ГЕНТ _:_
22:00   СЕРВЕТТ   ЛУДОГОРЕЦЬ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Середа, 21 лютого
19:00   ГЕНТ   МАККАБІ ХАЙФА _:_
Четвер, 22 лютого
19:45   БУДЕ-ГЛІМТ   АЯКС _:_
19:45   ДИНАМО ЗАГРЕБ   БЕТІС _:_
19:45   ЛУДОГОРЕЦЬ   СЕРВЕТТ _:_
22:00   АЙНТРАХТ   ЮНІОН _:_
22:00   ЛЕГІЯ   МОЛЬДЕ _:_
22:00   СЛОВАН БРАТИСЛАВА   ШТУРМ _:_
22:00   ФЕРЕНЦВАРОШ   ОЛІМПІАКОС _:_

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