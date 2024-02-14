Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Україна не представлена в плейоф третього за рангом євротурніру.

15 і 21-22 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій позмагаються проти 8 команд, які стали третіми у своїх квартетах Ліги Європи.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі – луганська "Зоря" не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та бельгійського "Гента".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме "Лілль" (Франція), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Астон Вілла" (Англія), "Фіорентина" (Італія), ПАОК (Греція) та "Фенербахче" (Туреччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24 Плейоф. Стикові матчі КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 15 лютого 19:45 МОЛЬДЕ ЛЕГІЯ _:_ 19:45 ОЛІМПІАКОС ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ 19:45 ЮНІОН АЙНТРАХТ _:_ 19:45 ШТУРМ СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ 22:00 АЯКС БУДЕ-ГЛІМТ _:_ 22:00 БЕТІС ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ 22:00 МАККАБІ ХАЙФА ГЕНТ _:_ 22:00 СЕРВЕТТ ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Середа, 21 лютого 19:00 ГЕНТ МАККАБІ ХАЙФА _:_ Четвер, 22 лютого 19:45 БУДЕ-ГЛІМТ АЯКС _:_ 19:45 ДИНАМО ЗАГРЕБ БЕТІС _:_ 19:45 ЛУДОГОРЕЦЬ СЕРВЕТТ _:_ 22:00 АЙНТРАХТ ЮНІОН _:_ 22:00 ЛЕГІЯ МОЛЬДЕ _:_ 22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА ШТУРМ _:_ 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ ОЛІМПІАКОС _:_

Читайте також:

Шахтар – Марсель: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу