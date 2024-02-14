Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Україна не представлена в плейоф третього за рангом євротурніру.
15 і 21-22 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2023/24.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій позмагаються проти 8 команд, які стали третіми у своїх квартетах Ліги Європи.
Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі – луганська "Зоря" не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та бельгійського "Гента".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме "Лілль" (Франція), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Астон Вілла" (Англія), "Фіорентина" (Італія), ПАОК (Греція) та "Фенербахче" (Туреччина).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
|Плейоф. Стикові матчі
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 15 лютого
|19:45
|МОЛЬДЕ
|ЛЕГІЯ
|_:_
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|19:45
|ЮНІОН
|АЙНТРАХТ
|_:_
|19:45
|ШТУРМ
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|22:00
|АЯКС
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|22:00
|БЕТІС
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|22:00
|МАККАБІ ХАЙФА
|ГЕНТ
|_:_
|22:00
|СЕРВЕТТ
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Середа, 21 лютого
|19:00
|ГЕНТ
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|Четвер, 22 лютого
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|АЯКС
|_:_
|19:45
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|БЕТІС
|_:_
|19:45
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|СЕРВЕТТ
|_:_
|22:00
|АЙНТРАХТ
|ЮНІОН
|_:_
|22:00
|ЛЕГІЯ
|МОЛЬДЕ
|_:_
|22:00
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|ШТУРМ
|_:_
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
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