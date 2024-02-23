Президент США провів зустріч з дружиною Навального

Під час зустрічі Байден анонсував нові санкції проти Путіна.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів зустріч з вдовою російського опозиційного політика Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента США у Facebook.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними — близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі Байден заявив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці, а також у незліченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини.

Також американський президент заявив, що по Навальній було помітно, що вона "продовжить битися".

"Завтра ми оголосимо про санкції проти Путіна, відповідального за його смерть", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії Лавров звинуватив у вбивстві Навального Німеччину.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп використовує історію з Навальним, щоб мати вигляд жертви в судах.

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